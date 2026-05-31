1 Haziran - 7 Haziran Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

1 - 7 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
31.05.2026 - 18:16
Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 1 Haziran - 7 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 1 Haziran - 7 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta ortasında Güneş ile Satürn altmışlığı ofis rutinlerinde çalışma sistemini yenileyerek verimliliğini artırman gerektiğini fısıldıyor. Görevlerini öncelik sırasına koyarak zamanını güvence altına alıyorsun. Disiplinli ve estetik çalışma prensibin mesleki anlamda sana ciddi bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Venüs ile Jüpiter uyumlu açısı uluslararası bağlantılarında veya eğitim konularında şansını artırarak seni gerçek bir vizyoner yapıyor. Vizyonunu genişleten yeni iş birliklerine imza atarak projelerine ivme kazandırıyorsun. Genişleyen bu perspektifin ise dış kaynaklardan güç almanı ve yeni projeleri finanse edecek yatırımcılarla bir araya gelmeni sağlıyor.

Peki ya aşk? Hafta başındaki Ay ile Merkür karşıtlığı kariyer ve özel hayat dengeni kurarak net kararlar almanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle geleceğe dair ortak bir amaç belirleyip el ele vererek yeni yollar keşfediyorsun. Bekarsan, kariyer çevrenden veya iş vasıtasıyla tanışacağın statü sahibi, nazik insanlara şans tanımalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

