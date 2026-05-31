Sevgili Terazi, bu haftaya Güneş ile Satürn altmışlığının getirdiği odaklanma becerisi ile başlayarak günlük iş rutinlerinde sınırları belirliyorsun. Masandaki iş yığınını estetik ve düzenli bir sisteme oturtarak zaman yönetimini tamamen güvence altına alıyorsun. Geliştirdiğin bu tavizsiz iş ahlakı, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak hataları sıfırlıyor.

Hafta ortasında ise Venüs ile Jüpiter olumlu açısı diplomatik yeteneklerini öne çıkararak seni gerçek bir müzakereci yapıyor. Özellikle yurt dışı bağlantılı veya akademik projelerde pürüzleri çözerek şirketine yeni projeleri finanse edecek yatırımcıları çekebilirsin. İşte bu sayede, hem iş ağını genişletebilir hem sektörde fark yaratabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…