Sevgili Terazi, bu haftaya Güneş ile Neptün altmışlığının getirdiği romantik rüzgarlarla başlayarak estetiği ve zarafeti ön plana alıyorsun. Kelimelerin gücünü kullanarak kuracağın tatlı iletişimler kalbine harika bir şifa sunarak aşk dünyanı canlandırıyor. İnce detaylar ise aşkını besliyor.

İlişkin varsa, partnerinle sanatsal etkinliklere katılarak veya birbirinize şiirsel mesajlar atarak aranızdaki ruhsal uyumu muazzam şekilde artıracaksınız. Romantizm ilişkinizi adeta parlatıyor. Bekarsan, iş ortamında veya günlük koşturmaca sırasında sana sürekli yardım eden naif birisine kalbini kaptırabilirsin. Nezaketiyle seni büyüleyen bir karakterle tatlı bir hikayeye adım atıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…