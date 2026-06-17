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Bize Gizli Gizli Dinlediğin Bir Şarkı Seç, Aşk Hayatını Anlatalım!

etiket Bize Gizli Gizli Dinlediğin Bir Şarkı Seç, Aşk Hayatını Anlatalım!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
17.06.2026 - 22:01
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Müzik zevkimizi genelde ortamda gururla paylaşırız ama bir de çalma listelerimizin en dibinde sakladığımız o şarkılar var. Sadece yalnızken son ses dinlenen ama soranlara asla söylenmeyen bu parçalar aslında romantik ilişkilerimiz hakkında epey ipucu veriyor.

Ne dersin, aşk hayatını bu şarkılarla analiz edelim mi?

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Seç bakalım birini!

Aşkı arabesk duygularla yaşamayı seviyorsun!

Sen aşkı biraz acısıyla sevmeyi huy edinmişsin. Kafanda kurduğun o bol entrikalı senaryolarla hüznü resmen damardan alıyorsun. Aşk senin için dümdüz ilerleyen sakin bir asfalt değil, illa o yokuşu nefes nefese çıkacaksın. İlişki içindeyken partnerini bir an göklere çıkarıp ertesi gün yerin dibine sokabiliyorsun. Duygu durumun hep uçlarda geziniyor. Aşkı huzurlu bir liman gibi değil de bir hayatta kalma mücadelesi gibi yaşadığın için kalbinin ritmi ilişkilerde epey bozuk atıyor diyebiliriz.

İlişkide en çok flört evresini seviyorsun!

Sen ilişkileri bir yaz hiti gibi yüksek perdeden yaşayıp hızlı tüketmeye çok meyillisin. Flört aşaması senin için eğlenceli bir ısınma turu ama biriyle yola çıktığında o yüksek temponun düşmesinden inanılmaz korkuyorsun. Karşındaki insan seni sürekli eğlendirmek ve ilgiyi hep zirvede tutmak zorunda. Aksi takdirde hevesin çabuk kaçıyor ve o şarkıyı hemen atlamak istiyorsun. Konu uzun vadeli bağlanmaya ve kök salmaya gelince ne yazık ki epey detone oluyorsun.

Aşk senin için güvenli liman!

Sen risk almaktan hiç hoşlanmayan, aşkta hep güvenli oynamayı seven birisin. Kafanda her zaman o sorunsuz ve sıfır riskli klişe romantik senaryolar dönüyor. Bir ilişkideyken fırtınalar koparmak yerine sakin sakin yan yana oturup aynı rutini tekrar etmeyi tercih ediyorsun. Her şey o kadar tahmin edilebilir ve düz bir çizgide ilerliyor ki bazen dışarıdan bakıldığında ilişkinin nabzı hiç atmıyor gibi hissedilebilir. Tutkulu sürprizlere kapılarını sıkıca kapatıp kendi konfor alanında sadece akustik takılmayı seçiyorsun.

Aşk hayatında bile kontrolcüsün!

Senin aşk hayatın tatlı bir romantizmden ziyade gizli bir güç savaşı ve vitrin düzenlemesi üzerine kurulu. Dışarıya çizdiğin o umursamaz ve sert imajı aşmak karşı taraf için epey sağlam bir özgüven istiyor. Bir ilişkiye adım attığında direksiyonun tamamen sende olmasını talep ediyorsun. Kendi kurallarını dayatıyor, en ufak bir pürüzde kalkanları kaldırıp anında geri vites yapabiliyorsun. Partnerinin sürekli sana ayak uydurmasını beklerken kendi egonun yüksek sesinden onun ne hissettiğini çoğu zaman hiç duymuyorsun.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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