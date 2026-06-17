Sen risk almaktan hiç hoşlanmayan, aşkta hep güvenli oynamayı seven birisin. Kafanda her zaman o sorunsuz ve sıfır riskli klişe romantik senaryolar dönüyor. Bir ilişkideyken fırtınalar koparmak yerine sakin sakin yan yana oturup aynı rutini tekrar etmeyi tercih ediyorsun. Her şey o kadar tahmin edilebilir ve düz bir çizgide ilerliyor ki bazen dışarıdan bakıldığında ilişkinin nabzı hiç atmıyor gibi hissedilebilir. Tutkulu sürprizlere kapılarını sıkıca kapatıp kendi konfor alanında sadece akustik takılmayı seçiyorsun.