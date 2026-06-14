Sevgili Terazi, bu hafta başı Venüs ile Uranüs altmışlığı dolaşım sisteminde ani enerji patlamaları veya huzursuz bacak sendromu gibi durumlar yaratabileceğini gösteriyor. Tempolu yürüyüşler yapmaya özen göstererek bedenindeki fazla elektriği atıyorsun. Belki de bu hafta içine akşam koşuları randevusu da almalısın.

Hafta ortasında meydana gelen Güneş ile Chiron altmışlığı ise cilt ve mide hassasiyetlerini korumak adına tüketeceğin doğal yağlar ve hafif gıdalara yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Bu arada çevrendekileri memnun etme çabasının yarattığı gizli stresten de uzaklaşmaya odaklan deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…