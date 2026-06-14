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Terazi Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 15 Haziran - 21 Haziran haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta başı Venüs ile Uranüs altmışlığı dolaşım sisteminde ani enerji patlamaları veya huzursuz bacak sendromu gibi durumlar yaratabileceğini gösteriyor. Tempolu yürüyüşler yapmaya özen göstererek bedenindeki fazla elektriği atıyorsun. Belki de bu hafta içine akşam koşuları randevusu da almalısın.

Hafta ortasında meydana gelen Güneş ile Chiron altmışlığı ise cilt ve mide hassasiyetlerini korumak adına tüketeceğin doğal yağlar ve hafif gıdalara yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Bu arada çevrendekileri memnun etme çabasının yarattığı gizli stresten de uzaklaşmaya odaklan deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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