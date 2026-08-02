Sevgili Terazi, 6 Ağustos’taki Son Dördün ortak paralarda bir kapanış getiriyor; bir borcu bitirmen, bir taksiti kapatman ya da paylaşılan bir hesabı netleştirmen mümkün. Yöneticin Venüs aynı gün burcuna dönerek şansını yükseltiyor, bu yüzden bir talebin karşılık bulma ihtimali yüksek. Ancak Chiron’un geri hareketi geçmişte yaşadığın bir kırgınlığı hatırlatabilir, o konuyu bugünkü kararlarına karıştırmamalısın. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…