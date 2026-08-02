Sevgili Terazi, 6 Ağustos’ta yöneticin Venüs kendi burcuna, yani senin burcuna dönüyor ve beraberinde zor bir soru getiriyor: bunca zamandır kimin konforunu koruyordun? İlişkin varsa, huzur bozulmasın diye aylardır üstünü örttüğün bir konu bu hafta yeniden yüzeye çıkabilir. Uyum sağlamak senin en güçlü yanın, ama sürekli kendinden vererek kurduğun barış artık sana yetmiyor. Bu hafta ilk kez “peki ben ne istiyorum” diye sorman gerekiyor ve bu soruyu sormak ilişkini bozmayacak, aksine gerçek bir zemine oturtacak.

Bekarsan, çekim gücün neredeyse tavan yapıyor ve hiçbir çaba harcamadan fark ediliyorsun. Ancak dikkat etmen gereken bir nokta var: gelen ilgiyi kendini küçülterek, “ben o kadar da değilim” diyerek karşılama. Bu hafta seni gerçekten görmek isteyen biri çıkarsa, o bakışa olduğun gibi karşılık vermelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…