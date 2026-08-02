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Terazi Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 3 Ağustos - 9 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 3 Ağustos - 9 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 6 Ağustos’ta yöneticin Venüs kendi burcuna, yani senin burcuna dönüyor ve beraberinde zor bir soru getiriyor: bunca zamandır kimin konforunu koruyordun? İlişkin varsa, huzur bozulmasın diye aylardır üstünü örttüğün bir konu bu hafta yeniden yüzeye çıkabilir. Uyum sağlamak senin en güçlü yanın, ama sürekli kendinden vererek kurduğun barış artık sana yetmiyor. Bu hafta ilk kez “peki ben ne istiyorum” diye sorman gerekiyor ve bu soruyu sormak ilişkini bozmayacak, aksine gerçek bir zemine oturtacak.

Bekarsan, çekim gücün neredeyse tavan yapıyor ve hiçbir çaba harcamadan fark ediliyorsun. Ancak dikkat etmen gereken bir nokta var: gelen ilgiyi kendini küçülterek, “ben o kadar da değilim” diyerek karşılama. Bu hafta seni gerçekten görmek isteyen biri çıkarsa, o bakışa olduğun gibi karşılık vermelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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