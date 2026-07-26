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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 27 Temmuz - 2 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta yönetici gezegenin Venüs'ün hava elementine getirdiği hassasiyet mesanenize ve cildinin esnekliğine yansıyor, susuz kaldığın anlarda cildinde ince bir gerginlik hissedebilirsin. Gün içinde suyu azar azar ve sık aralıklarla içmek, tek seferde bardak bardak içmekten daha etkili bir çözüm. Satürn'ün geri hareketi ise akşamları cildine sürdüğün bir yağın, yalnızca görüntü için değil gerçek bir rahatlama için de işe yarayacağını fısıldıyor.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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