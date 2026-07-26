Sevgili Terazi, bu hafta yönetici gezegenin Venüs'ün hava elementine getirdiği hassasiyet mesanenize ve cildinin esnekliğine yansıyor, susuz kaldığın anlarda cildinde ince bir gerginlik hissedebilirsin. Gün içinde suyu azar azar ve sık aralıklarla içmek, tek seferde bardak bardak içmekten daha etkili bir çözüm. Satürn'ün geri hareketi ise akşamları cildine sürdüğün bir yağın, yalnızca görüntü için değil gerçek bir rahatlama için de işe yarayacağını fısıldıyor.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…