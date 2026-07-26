Sevgili Terazi, yönetici gezegenin Venüs'ün içe dönük alanındaki duruşu, bu hafta aşkı sessiz ve derin bir yere taşıyor. İlişkin varsa, partnerinle az sözle çok şey paylaşabilir, sadece yan yana durmanın bile huzurunu hissedebilirsin; gösterişli jestlere gerek kalmadan geçirdiğiniz sakin bir akşam bağınızı derinleştiriyor. Ne var ki Satürn'ün ortaklık alanındaki geri hareketi, ilişkine dair bir sorumluluğu ya da bir sözü yeniden düşünmeni isteyebilir, bu sorgu korkutucu değil, olgunlaştırıcı. Bu hafta partnerine geçmişte söyleyemediğin bir teşekkürü iletmek, aranızdaki güveni tazeleyecektir.

Bekar Teraziler için aşk bu hafta beklenmedik bir yerden, çoğu zaman bir arkadaşlık zemininden filizleniyor. 'Sadece dostuz' dediğin biri, bir anda bambaşka bir anlam kazanabilir ve bu değişim seni şaşırtabilir. Kuzey Ay Düğümü'nün romantizm alanına geçmesiyle kalbini oyunbaz ve neşeli bir aşka açmanın zamanı geldi. Kendini fazla düşünmeye kaptırmadan, içindeki sesin çağırdığı yöne doğru küçük bir adım atmayı dene.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…