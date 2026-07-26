Sevgili Terazi, Güneş ve Jüpiter'in sosyal çevren alanını genişletmesiyle bu hafta para, doğru insanlarla kurduğun bağlantılar üzerinden geliyor. Bir tavsiye, bir ekip projesi ya da ortak bir girişim cebine beklenmedik bir katkı sağlayabilir. Yine de Satürn'ün ortaklık alanındaki uyarısını unutma, bir iş birliğine girmeden önce koşulları netleştirmek ileride yaşanabilecek bir pürüzü baştan çözer.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…