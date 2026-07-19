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Terazi Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 20 Temmuz - 26 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Temmuz - 26 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 20 Temmuz'daki Jüpiter-Plüton karşıtlığı bu hafta ilişkilerinde ya da iş ortaklıklarında bir denge arayışını öne çıkarıyor. Verdiğin ile aldığın arasındaki dengeyi gözden geçirmen gerekebilir; zorlayıcı görünse de bu açı seni daha sağlıklı bir noktaya taşıyor. 22 Temmuz'dan itibaren Aslan'daki Güneş ise sosyal çevrende ve uzun vadeli hedeflerinde seni cesaretlendiriyor.

Maddi olarak ise ortaklık temelli bir gelir kapısı gündeme gelebilir. İş birliği yaptığın biriyle net bir anlaşmaya varabilir, ortak bir girişimi somut adımlarla ilerletebilirsin.

İlişkisi olan Terazi burçları için ortak kararlar almak ilişkiyi güçlendirebilir, denge arayışın bu kez partnerinle birlikte bir çözüme dönüşüyor. Bekar Terazi burçları sosyal bir davette dikkat çekici ve kendine güvenen biriyle tanışabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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