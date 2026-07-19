Sevgili Terazi, 20 Temmuz'daki Jüpiter-Plüton karşıtlığı bu hafta ilişkilerinde ya da iş ortaklıklarında bir denge arayışını öne çıkarıyor. Verdiğin ile aldığın arasındaki dengeyi gözden geçirmen gerekebilir; zorlayıcı görünse de bu açı seni daha sağlıklı bir noktaya taşıyor. 22 Temmuz'dan itibaren Aslan'daki Güneş ise sosyal çevrende ve uzun vadeli hedeflerinde seni cesaretlendiriyor.

Maddi olarak ise ortaklık temelli bir gelir kapısı gündeme gelebilir. İş birliği yaptığın biriyle net bir anlaşmaya varabilir, ortak bir girişimi somut adımlarla ilerletebilirsin.

İlişkisi olan Terazi burçları için ortak kararlar almak ilişkiyi güçlendirebilir, denge arayışın bu kez partnerinle birlikte bir çözüme dönüşüyor. Bekar Terazi burçları sosyal bir davette dikkat çekici ve kendine güvenen biriyle tanışabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…