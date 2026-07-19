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Terazi Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Temmuz - 26 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 20 Temmuz - 26 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 20 Temmuz'daki Jüpiter-Plüton gerilimi bu hafta ilişkilerinde terazinin kefelerini yeniden tartmanı istiyor. İlişkin varsa, verdiğinle aldığın arasındaki dengeyi sorgulayabilirsin; bu sorgu ilk anda huzursuz etse de aslında ilişkini daha adil bir yere taşıyor. Her şeyi yoluna koymak için kendini feda etme huyun bu hafta seni yorabilir, bu yüzden istediğini açıkça söylemekten çekinme. Sessiz kalıp içine atmak, uyumu değil mesafeyi büyütür. 

Bekar Teraziler için haftanın yıldızı sosyal ortamlar; bir davet, bir kutlama ya da kalabalık bir buluşma, tam senin sahnen. Güneş'in Aslan'a geçişiyle çevrene yaydığın zarafet dikkat çekiyor ve kendine güvenen, karizmatik biriyle yolun kesişebilir. Yalnız ilk izlenimin cazibesine kapılıp acele bir bağ kurmaktansa, karşındakinin sözleriyle davranışlarının örtüşüp örtüşmediğine bak.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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