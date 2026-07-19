Sevgili Terazi, 20 Temmuz'daki Jüpiter-Plüton gerilimi bu hafta ilişkilerinde terazinin kefelerini yeniden tartmanı istiyor. İlişkin varsa, verdiğinle aldığın arasındaki dengeyi sorgulayabilirsin; bu sorgu ilk anda huzursuz etse de aslında ilişkini daha adil bir yere taşıyor. Her şeyi yoluna koymak için kendini feda etme huyun bu hafta seni yorabilir, bu yüzden istediğini açıkça söylemekten çekinme. Sessiz kalıp içine atmak, uyumu değil mesafeyi büyütür.

Bekar Teraziler için haftanın yıldızı sosyal ortamlar; bir davet, bir kutlama ya da kalabalık bir buluşma, tam senin sahnen. Güneş'in Aslan'a geçişiyle çevrene yaydığın zarafet dikkat çekiyor ve kendine güvenen, karizmatik biriyle yolun kesişebilir. Yalnız ilk izlenimin cazibesine kapılıp acele bir bağ kurmaktansa, karşındakinin sözleriyle davranışlarının örtüşüp örtüşmediğine bak.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…