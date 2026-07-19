Dünya Kupası Devam Ederken X (Twitter) Çöktü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından X'te dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor. Binlerce kullanıcının yaptığı paylaşımlara göre, iki platforma da erişimde aksaklıklar meydana geliyor.
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Günün ilk dakikalarında çöktü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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