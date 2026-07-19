article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dünya Kupası Devam Ederken X (Twitter) Çöktü

Dünya Kupası Devam Ederken X (Twitter) Çöktü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2026 - 00:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından X'te dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor. Binlerce kullanıcının yaptığı paylaşımlara göre, iki platforma da erişimde aksaklıklar meydana geliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Günün ilk dakikalarında çöktü.

Günün ilk dakikalarında çöktü.

20 Temmuz'un ilk dakikalarında çok sayıda kullanıcı, X platformuna erişim sırasında çeşitli sorunlarla karşılaştığını bildirdi. Bazı kullanıcılar uygulamaya sorunsuz şekilde giriş yapabilirken, bazıları ana akışın yüklenmediğini ve paylaşımların görüntülenemediğini aktardı. Farklı ülkelerden benzer şikayetlerin gelmesi, yaşanan aksaklığın yalnızca bireysel internet bağlantılarından kaynaklanmadığı değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

Yaklaşık on beş dakika süren erişim sorunu daha sonra giderildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın