Sevgili Terazi, kendi burcundaki Ay bugün sert açılar alıyor; iş hayatında herkesi memnun etme çabası seni normalden çabuk yoruyor. Ay-Satürn karşıtlığı sana 'hayır' demenin de bir denge biçimi olduğunu hatırlatıyor.

Maddi konularda başkasının hatırı için yaptığın bir harcama ya da verdiğin bir söz bugün bütçeni zorlayabilir. Kimseyi kırmamak için kendi cebini açmak zorunda değilsin.

Aşk hayatında da kendini geri plana atma eğilimin var. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, uyumu korumak adına yuttuğun bir cümleyi bugün nazikçe söylemen ilişkine iyi gelecek. Bekar bir Terazi burcu isen, karşındakinin ritmine uymak için kendi isteklerini rafa kaldırma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…