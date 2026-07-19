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Terazi Burcu right-white
20 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 20 Temmuz Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, kendi burcundaki Ay bugün sert açılar alıyor; iş hayatında herkesi memnun etme çabası seni normalden çabuk yoruyor. Ay-Satürn karşıtlığı sana 'hayır' demenin de bir denge biçimi olduğunu hatırlatıyor.

Maddi konularda başkasının hatırı için yaptığın bir harcama ya da verdiğin bir söz bugün bütçeni zorlayabilir. Kimseyi kırmamak için kendi cebini açmak zorunda değilsin.

Aşk hayatında da kendini geri plana atma eğilimin var. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, uyumu korumak adına yuttuğun bir cümleyi bugün nazikçe söylemen ilişkine iyi gelecek. Bekar bir Terazi burcu isen, karşındakinin ritmine uymak için kendi isteklerini rafa kaldırma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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