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Terazi Burcu right-white
14 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 14 Temmuz Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki Yeni Ay, kariyer hayatında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Neptün retrosunun etkisiyle gerçekten ulaşmak istediğin hedefleri yeniden belirleyebilir, başkalarının beklentilerine göre değil kendi isteklerine göre yön çizmek isteyebilirsin. Bugün alacağın bir karar önümüzdeki aylarda mesleki hayatını etkileyebilir.

Kariyer hayatında yeni bir sorumluluk, farklı bir görev ya da yöneticilerinle yapacağın önemli bir görüşme gündeme gelebilir. Kendini göstereceğin bir fırsat yakalayabilir, bugüne kadar yaptığın çalışmaların karşılığını almaya başlayabilirsin. Maddi konularda ise işle bağlantılı bir gelir artışı, prim ya da ek kazanç ihtimali yüzünü güldürebilir.

Aşk hayatında ise yoğun tempon ilişkini etkileyebilir. İlişkisi olan Terazi burçları iş ve özel hayat arasındaki dengeyi korumaya çalışırken partnerlerine daha fazla zaman ayırmak isteyebilir. Bekar Terazi burçları ise kariyerleriyle bağlantılı bir ortamda tanışacakları biriyle bir yakınlaşma yaşayabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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