Sevgili Terazi, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, aşk hayatında iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi yeniden kurman için yeni bir başlangıç fırsatı sunuyor. Neptün retrosu ise başarı kadar sevdiklerine ayırdığın zamanın da ilişkini beslediğini hatırlatabilir.

İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, son zamanlarda ihmal ettiğin partnerine daha fazla zaman ayırmaya karar verebilirsin. Bekar bir Terazi burcuysan, iş ortamında, mesleki bir etkinlikte ya da kariyerinle bağlantılı bir tanışma sayesinde sana hem zihinsel hem duygusal olarak hitap eden biriyle yakınlaşabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…