Sevgili Terazi, bugün Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, ilişkilerinde ihmal ettiğin küçük detayların aslında ne kadar önemli olduğunu fark ettirebilir. İlişkisi olan Teraziler, birbirlerine daha fazla vakit ayırma kararı alabilir; günlük koşuşturmanın gölgesinde kalan duygularınızı yeniden canlandıracak küçük bir adım bile aranızdaki bağı kuvvetlendirebilir.

Bekar Teraziler için yakın arkadaş çevresinden gelecek bir tanışma teklifi sürpriz olabilir. İlk anda çekimser yaklaşsan da kuracağın samimi iletişim, beklediğinden çok daha keyifli bir flört döneminin başlangıcına dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…