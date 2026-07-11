Sevgili Terazi, 12 Temmuz’da Neptün retrosu ilişkilerde dengeyi yeniden kurmak isteyecek. İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, partnerinin arkadaşlarına ayırdığı zamanla sana ayırdığı zamanı kıyaslayabilir ve bunu dile getirmek isteyebilirsin. Yapıcı bir konuşma beklediğinden daha olumlu sonuç verebilir.

Bekar bir Terazi burcuysan, daha önce reddettiğin bir kişi yeniden karşına çıkabilir. Bu kez onu farklı bir açıdan değerlendirmen mümkün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…