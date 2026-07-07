Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında uzun zamandır sürdürdüğün bir dengeyi korumak mı yoksa kendi hislerini daha açık ortaya koymak mı gerektiğini düşünebilirsin. Sen çoğu zaman ortamın huzurunu bozmamak için bazı cümleleri içinde tutmayı tercih eden birisin. Ancak bugün söylenmeyenlerin ağırlığı, söylenenlerden daha fazla hissedilebilir.

İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, partnerinle aranızdaki görünmez görev dağılımı dikkatini çekebilir. Buluşmaları planlayan, iletişimi sürdüren ya da sorunları yumuşatan tarafın sürekli sen olup olmadığını sorgulayabilirsin. Belki de ilk kez, ilişkiyi ayakta tutmak için gösterdiğin çabanın ne kadarının karşılık bulduğunu görmek isteyeceksin.

Bekar bir Terazi burcuysan, seni etkileyen bir kişiyle ilgili fikrin değişebilir. Uzun süredir seni etkileyen çekim duygusunun yerini, karşındaki kişinin sana gerçekten alan açıp açmadığını düşünmek alabilir. Bu süreçte seni etkileyen şey dış görünüş ya da uyum hissi değil, yanında fikirlerini rahatça paylaşabildiğin ve kendini sansürlemek zorunda kalmadığın biri olabilir.

Bugün aşk hayatında terazinin kefeleri yeniden ayarlanıyor olabilir. Çünkü bazen ilişkiyi değiştiren şey büyük kararlar değil, insanın ilk kez kendi ihtiyaçlarını da masaya koymasıdır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…