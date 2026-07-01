Sevgili Terazi, partnerinle arandaki romantizm bugün sıradanlığın çok ötesine geçerek derin bir tutkuya dönüşüyor. Birbirinize sakladığınız duyguları coşkuyla ifade etmek ve anı yaşarken her türlü kuralı esnetmek, ilişkinizin temelindeki o yıkılmaz yoldaşlığı yeniden alevlendirecek.

Bekar bir Terazi burcu isen, bugün kimseye şans verme niyetinde değilsin; aksine, daha flörtün başında karşı tarafın samimiyetsizliğini yakalayıp o iletişimi anında kesiyorsun. Manipülatif insanlara kapıyı gösterdiğinde hissettiğin o derin rahatlama, kendi öz değerine duyduğun muazzam saygının en güzel kanıtı oluyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…