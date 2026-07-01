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Terazi Burcu right-white
2 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 2 Temmuz Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay Plüton kavuşumu senin yaratıcılık, hobiler, yaşam enerjisi ve çocuklar evini derinlemesine dönüştürüyor. İçinde uzun zamandır bastırdığın, 'Başkaları ne der?' korkusuyla ertelediğin sanatsal bir yeteneğini veya tutkunu bugün büyük bir cesaretle ve tavizsizce dışa vuracaksın. Kendi neşeni şiddetle savunuyorsun.

İşte bu yaratıcı uyanış, ruhunu beslemeyen her türlü sahte eğlenceyi hayatından çıkarmanı sağlayacak. Kendi tutkularına öylesine güçlü sarılıyorsun ki, içindeki o coşku ve yaşam enerjisi, etrafındaki herkesi büyüleyen çok sarsılmaz bir auraya dönüşüyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, ilişkindeki durağanlığı paramparça eden çok ateşli, tutkulu ve ezber bozan bir gün yaşıyorsun. Birlikte sınırlarınızı aşmak sevginizi alevlendirecek. Bekar bir Terazi burcu isen, sana anlık hisler vadeden ama kalbinde iz bırakmayan flörtlerin hepsini siliyorsun. Karşına çıkan bir kırmızı bayrağı anında fark edip ilgiyi bir anda keserek kendine dönüyor, yani en çok kendine saygı duyuyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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