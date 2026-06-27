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Terazi Burcu right-white
28 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? 28 Haziran Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Mars İkizler burcuna geçerek senin ev, aile ve kökler alanına müthiş bir iletişim hızı getiriyor. Evde bozulan bir elektronik aleti tamir etmek, internet bağlatmak veya aile üyeleriyle hararetli ama pratik çözümler üreten hızlı bir telefon trafiğine girmek pazar gününün ana teması olacak. Evin içi adeta bir haberleşme üssü.

Aile içindeki iletişim hızlandığında, bugüne kadar sürüncemede kalan evsel veya gayrimenkul konularının ne kadar pratik bir şekilde çözüldüğüne şahit olacaksın. Kendi yaşam alanında sorunları kelimelerinle hızla çözmek, sana kendini çok daha ait ve güvende hissettirecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle evdeki teknolojik bir işi birlikte halletmek veya yaşam düzenine dair çok hızlı kararlar almak aidiyet duygunu artıracak. Ev içi yoldaşlık size iyi gelecek. Bekar bir Terazi burcu isen, aile üyelerinden birinin tanıştırmasıyla veya ev çevrende (komşu, mahalle) karşılaşacağın konuşkan ve cana yakın biriyle son derece sıcak, sohbeti bol bir flört başlıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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