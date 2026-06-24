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Terazi Burcu right-white
25 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? 25 Haziran Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Merkür Satürn üçgeni, iç dünyandaki karmaşayı susturup geçmişle ilgili mantıklı bir kapanış yapmanı sağlıyor. Uzun süredir zihnini meşgul eden bir konu, bir haksızlık veya ertelediğin bir karar bugün netliğe kavuşacak. Kendinle dürüstçe yüzleşerek ruhsal bir temizlik yapıyorsun.

Aldığın bu içsel kararlar, dış dünyayla olan iletişimine de yansıyor. Sorunlarını mantıklı bir şekilde çözüp geride bıraktığında, günün geri kalanını çok daha huzurlu, kararlı ve çevrene güven veren bir enerjiyle geçireceksin.

Peki ya aşk? Bekar bir Terazi burcu isen, aşk hayatında sana sadece hayal kırıklığı yaşatan takıntılarını bugün kesin bir dille sonlandırıyorsun. Kendi değerini fark edip artık sana saygı duyan ve net adımlar atan kişilere yer açacaksın. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle arandaki görünmez duvarları bugün sağduyulu bir konuşmayla kaldırıyorsun. Açık iletişim, aranızdaki şefkati ve güveni yeniden tesis edecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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