Sevgili Terazi, bugün gökyüzündeki Ay ile Jüpiter karesi, ofiste herkesi memnun etme çabanı biraz zorlayabilir. Farklı departmanlardan veya müşterilerden gelen üst üste taleplere aynı anda 'evet' demek, günün ortasında seni büyük bir zaman sıkışıklığıyla baş başa bırakacak.

Kibarca sınır çizmeyi ve bazı işleri ertelemeyi öğrenmek, salı gününü kurtarmanın anahtarı oluyor. Nezaketinden ödün vermeden öncelik sıralaması yaptığında, işlerin hızla yoluna girdiğini göreceksin. Sınırlarını koruduğun bugün, akşam saatlerinde sosyalleşmek yerine kendine vakit ayırma ihtiyacı doğuruyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinin beklentilerini karşılamak için kendi dinlenme vaktinden feragat etmek zorunda değilsin. Bugünü kendi bireysel alanında geçirmek istediğini tatlı bir dille ifade etmen, aranızdaki dengeyi koruyacak. Bekar bir Terazi burcu isen, yeni tanıştığın kişinin her fikrini onaylama eğiliminden vazgeçmelisin. Kendi farklı düşüncelerini ortaya koyduğunda, karşı tarafın sana duyduğu saygı ve ilgi hızla artacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...