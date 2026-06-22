Sevgili Terazi, partnerinle ilişkinizde 'biz' olmak kadar 'ben' kalabilmenin de önemini fark ediyorsunuz. Kendi hobilerinize veya sessizliğinize vakit ayırıp gün sonunda tekrar bir araya geldiğinizde, sevginizin çok daha taze kaldığını göreceksiniz.

Bekar bir Terazi burcu isen, flörtleşirken kendi doğrunu savunmanın verdiği öz güven seni çok çekici kılıyor. Senin fikirlerine değer veren, tartışmayı bilen ve farklılıkları saygıyla karşılayan o olgun karakterle harika bir bağ inşa ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...