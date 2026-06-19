Sevgili Terazi, partnerinle arandaki sorunları büyük bir zarafetle çözerek ilişkinin dengesini yeniden buluyorsun. Suçlamak yerine çözüm üretmek, akşamınızı şık ve romantik bir kutlamaya dönüştürecek.

Bekar bir Terazi burcu isen, sana kaos yerine dinginlik sunan ilişkilere çekiliyorsun. Girdiği ortamda sakinliğiyle fark edilen, tartışmak yerine uyum arayan estetik ve olgun karakterle aranda birbirini tamamlayan harika bir bağ filizleniyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...