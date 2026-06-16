Sevgili Terazi, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin estetik ve romantik frekansıyla, partnerinle arandaki ilişki adeta bir sanat eserine dönüşüyor. Birlikte güzel bir kahve eşliğinde sanattan, gelecek tasarımlarından bahsetmek ruhlarınızı birbirine kenetleyecek.

Eğer bekar bir Terazi burcu isen, kaba ve estetikten yoksun flörtleri anında hayatından çıkarıyorsun. Senin zarafetine ayak uydurabilen, güzellikten ve incelikten anlayan naif ruhla yaşayacağın çekim, kalbinde adeta bir tablo gibi kusursuz bir iz bırakacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...