Sevgili Terazi, bugün Venüs ve Uranüs altmışlığının ahenkli frekansıyla, partnerinle karşılıklı oturup yaz tatilini veya evinizin yeni düzenini planlamak size büyük bir keyif verecek. Fikirlerinizin bu kadar kolay örtüşmesi, aranızdaki uyumun ne kadar kıymetli olduğunu sana hatırlatıyor.

Bekar bir Terazi burcu isen, zıtlaştığın kişiyle aranda değişen rüzgarlar seni çok şaşırtacak. Ortak bir paydada buluşabildiğinizi görmek, aranızdaki rekabetçi enerjiyi bir anda heyecanlı bir çekime dönüştürerek gününe müthiş bir renk katıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...