Sevgili Terazi, bugün gökyüzündeki Venüs ile Uranüs'ün altmışlık açısı, ofiste sana harika bir diplomasi fırsatı sunuyor. Şirket içinde sürekli çatıştığın veya rekabet halinde olduğun diğer departmanla, aniden ortak bir projede buluşmak zorunda kalacaksın. Kriz çıkması beklenen bu toplantıda, bulacağın orta yol herkesi şaşırtacak.

Rakip gördüğün kişilerle ortak fayda sağlayacak şahane bir strateji geliştiriyorsun. Senin köprü kurucu yeteneğin sayesinde, iki departman arasındaki soğuk savaş bitiyor ve ortaya şirket için son derece verimli, ortak bir vizyon çıkıyor. İletişimin gücü kazanıyor.

Peki ya aşk? İş yerindeki bu uyumlu ortaklık, Uranüs açısının da desteğiyle ilişkine pozitif yansıyor. Partnerinle beraber tatil veya ortak bir gelecek planı yapmak için akşam masaya oturduğunuzda, çok uyumlu ve heyecan verici kararlar alacaksınız. Bekar bir Terazi burcu isen, bugün ofiste fikir olarak çatıştığın veya rakip gördüğün kişiyle mesai sonunda edeceğin ufak bir sohbet, ön yargılarını yıkacak. Nefretle başlayan bu elektrikli durum, aniden çok tutkulu bir flörte evrilebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...