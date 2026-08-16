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Terazi Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 17 Ağustos - 23 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 17 Ağustos - 23 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için karışık geçiyor. Pazartesi Mars-Neptün karesi ortak kaynaklar alanını etkiliyor ve paylaşılan bir konuda kafan karışabilir; sisin dağılmasını beklemelisin. Cuma günü ise yöneticin Venüs, Satürn ile karşı karşıya geliyor ve bu, haftanın en zorlayıcı günü olabilir; ilişkilerde ve para konularında soğuk bir rüzgâr esiyor. Pazar günü Güneş Başak’a geçtiğinde ise içe dönük bir döneme giriyorsun, önümüzdeki ay dinlenmeye ve toparlanmaya ayrılıyor.

Maddi olarak ise cuma günü bir kısıtlama ya da beklenmedik bir masrafla karşılaşabilirsin. Bütçeni bu güne hazırlıklı tutmalısın.

Aşk hayatında cuma günü dikkatli olmalısın. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle aranıza giren mesafeyi büyütmeden konuşmalısın. Bekar bir Terazi burcu isen, ilgilendiğin kişiden soğuk bir tepki gelebilir; bu, senin değerinle ilgili değil. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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