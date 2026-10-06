Sevgili Terazi, bir ortaklıkta ya da anlaşmada bugün pratik bir çözüm bulmak senin için her zamankinden kolay; Ay'ın Başak'a geçmesi detaylara olan bakış açını keskinleştiriyor. Mars'ın Uranüs'le kurduğu açı ise karşı taraftan beklenmedik bir teklif ya da değişiklik gelmesine yol açabilir; bu değişikliği hemen reddetmeden değerlendirmek sana yeni bir kapı açabilir.

Maddi olarak ortak bir hesabı gözden geçirmek bugün seni rahatlatıyor; küçük bir dengesizliği fark edip düzeltebilirsin. Ani bir fırsat karşına çıkarsa, karar vermeden önce bir gece uyumak zarar vermez.

Gelelim aşka. Partnerin varsa, bugün onunla kurduğun pratik bir plan ilişkinizdeki küçük bir pürüzü çözüyor. Yalnızsan, sosyal bir ortamda aniden biriyle kurduğun sohbet beklenmedik bir yöne gidebilir; bu akışa güvenmen bugün seni şaşırtabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…