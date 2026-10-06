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Terazi Burcu right-white
7 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 7 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 7 Ekim Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bir ortaklıkta ya da anlaşmada bugün pratik bir çözüm bulmak senin için her zamankinden kolay; Ay'ın Başak'a geçmesi detaylara olan bakış açını keskinleştiriyor. Mars'ın Uranüs'le kurduğu açı ise karşı taraftan beklenmedik bir teklif ya da değişiklik gelmesine yol açabilir; bu değişikliği hemen reddetmeden değerlendirmek sana yeni bir kapı açabilir.

Maddi olarak ortak bir hesabı gözden geçirmek bugün seni rahatlatıyor; küçük bir dengesizliği fark edip düzeltebilirsin. Ani bir fırsat karşına çıkarsa, karar vermeden önce bir gece uyumak zarar vermez.

Gelelim aşka. Partnerin varsa, bugün onunla kurduğun pratik bir plan ilişkinizdeki küçük bir pürüzü çözüyor. Yalnızsan, sosyal bir ortamda aniden biriyle kurduğun sohbet beklenmedik bir yöne gidebilir; bu akışa güvenmen bugün seni şaşırtabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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