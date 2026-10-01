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Terazi Burcu right-white
2 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 2 Ekim Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, ekip içinde enerjik bir hava var; Mars arkadaşlık ve ekip alanında ilerlerken ortak bir hedef için insanları harekete geçirebilirsin. Ancak Merkür ile Mars arasındaki kare yüzünden toplantıda fikirler bugün çabuk alevlenebilir, arabulucu tarafını kullan. Yeni bir projeye başlamak yerine hazırlık yapmak daha verimli, çünkü Ay gün boyu boşlukta. Gece yarısına yaklaşırken Ay kariyer alanına adım atıyor ve önündeki hedefler netleşiyor.

Maddi olarak yönetici gezegenin Venüs para alanında duruyor ve geri harekete hazırlanıyor. Gelir ve giderlerini baştan sona gözden geçirmek, bir alacağı hatırlatmak ya da bir aboneliği sonlandırmak için uygun bir gün; yeni bir yatırım içinse bekle.

Gelelim aşka. Neptün ilişki alanında Mars'tan destek aldığı için partnerine karşı romantik ve idealist hissedebilirsin. Bu duyguyu küçük bir sürprizle göstermek aranızı ısıtır. Henüz bir ilişkin yoksa bir arkadaşının davetinde tanışacağın biri hayallerini süsleyebilir; yine de gerçekçi kal.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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