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2 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Ekim Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün oturduğun yerden hızla kalktığında hafif bir baş dönmesi yaşayabilirsin; tansiyonun düşmeye eğilimliyse öğün atlamamak ve ani hareketlerden kaçınmak önemli. Yönetici gezegenin Venüs'ün durağanlaşması şekerli yiyeceklere karşı isteğini artırabilir, bu da gün içinde enerjinde iniş çıkışlara yol açar. Kahvaltıda yumurta, peynir ve tam tahıllı ekmekle güne başlamak kan şekerini dengede tutar. Mars'ın Neptün'le kurduğu uyum ilişki alanını da desteklediği için partnerinle ya da bir arkadaşınla birlikte gideceğin bir pilates ya da salsa dersi hem keyif verir hem de denge duygunu güçlendirir. Ayakkabı seçerken topuk yüksekliğine dikkat etmek de bileklerini korur. Gün boyu ayakta kalacaksan ağırlığını iki bacağına eşit dağıtmaya özen göster. Tek ayak üzerinde durmayı denemek de eğlenceli bir denge egzersizi olabilir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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