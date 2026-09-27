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Terazi Burcu right-white
28 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:31
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 28 Eylül Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bir anlaşmazlıkta bugün taraf olman gereken bir durum ortaya çıkabilir; net bir duruş sergilemen, beklediğinden daha az çatışmayla sonuçlanabilir. Mars'ın Aslan'a geçişi, bu kararlılığı bugün senin için kolaylaştırıyor.

Maddi olarak akşamüstü gerçekleşen Ay'ın Boğa'ya geçişi, ortak bir hesapta uzun süredir aradığın dengeyi bulmana yardımcı olacak; bugün aldığın kararlı bir tavır, akşam saatlerinde somut bir çözüme dönüşebilir.

Peki ya aşk? Partnerinle bugün kurduğun beklenmedik bir uyum, aranızdaki gerginliği hafifletebilir; akşam saatlerinde etkisini gösteren Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen, bu dengeleyici havayı besliyor. Bekar Teraziler, ilgisini çeken biriyle bugün sıradışı bir bağ kurabilir; bu bağı hemen tanımlamaya çalışmadan yaşaması, ilişkiyi daha doğal bir zeminde ilerletecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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