Sevgili Terazi, bir anlaşmazlıkta bugün taraf olman gereken bir durum ortaya çıkabilir; net bir duruş sergilemen, beklediğinden daha az çatışmayla sonuçlanabilir. Mars'ın Aslan'a geçişi, bu kararlılığı bugün senin için kolaylaştırıyor.

Maddi olarak akşamüstü gerçekleşen Ay'ın Boğa'ya geçişi, ortak bir hesapta uzun süredir aradığın dengeyi bulmana yardımcı olacak; bugün aldığın kararlı bir tavır, akşam saatlerinde somut bir çözüme dönüşebilir.

Peki ya aşk? Partnerinle bugün kurduğun beklenmedik bir uyum, aranızdaki gerginliği hafifletebilir; akşam saatlerinde etkisini gösteren Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen, bu dengeleyici havayı besliyor. Bekar Teraziler, ilgisini çeken biriyle bugün sıradışı bir bağ kurabilir; bu bağı hemen tanımlamaya çalışmadan yaşaması, ilişkiyi daha doğal bir zeminde ilerletecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…