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Terazi Burcu right-white
25 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.09.2026 - 21:46
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? 25 Eylül Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, dün aldığın bir kararın doğruluğunu bugün daha net görebilirsin; Ay'ın Balık'ta ilerlemeye devam etmesi sezgisel netliğini besliyor. Kariyerinle ilgili bir konuda bugün rahat bir onay alabilirsin.

Maddi olarak bugün dün netleştiremediğin bir ortaklık konusunu artık çözüme kavuşturabilirsin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Teraziler, bugün partneriyle aralarındaki sessiz uyumun giderek güçlendiğini fark edebilir. Bekar Teraziler ise dün hissettiği çekimin bugün daha da netleştiğini görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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