Sevgili Terazi, dün aldığın bir kararın doğruluğunu bugün daha net görebilirsin; Ay'ın Balık'ta ilerlemeye devam etmesi sezgisel netliğini besliyor. Kariyerinle ilgili bir konuda bugün rahat bir onay alabilirsin.

Maddi olarak bugün dün netleştiremediğin bir ortaklık konusunu artık çözüme kavuşturabilirsin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Teraziler, bugün partneriyle aralarındaki sessiz uyumun giderek güçlendiğini fark edebilir. Bekar Teraziler ise dün hissettiği çekimin bugün daha da netleştiğini görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…