Sevgili Terazi, karar verme sürecin bugün her zamankinden daha sezgisel bir hal alabilir; bir konuda mantık yerine iç sesini dinlemen, Ay'ın Balık'a geçtiği bugün seni şaşırtabilecek bir sonuca götürebilir. İki seçenek arasında uzun süre kalmak yerine kalbinin eğilimine güvenmen, bugün işini kolaylaştıracak.

Maddi olarak bugün bir ortakla ilgili net olmayan bir konuyu netleştirmeden ilerlememen daha güvenli olacak; açık bir konuşma, ileride yaşanabilecek bir yanlış anlaşılmayı bugünden önleyecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Teraziler, bugün partneriyle kurduğu sessiz anlaşmanın kelimelere gerek duymadığını fark edebilir; bu uyum aranızdaki bağı daha da pekiştirecek. Bekar Teraziler ise bugün ilk bakışta hissettiği bir çekimi mantığa dökmeden kabul edebilir; bu içgüdüsel adım seni alışık olmadığın güzel bir sürprize götürebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…