Sevgili Terazi, bugün zorlandığın bir karar Ay'ın Kova'ya geçmesiyle şaşırtıcı bir netlikle çözülebilir; bu geçiş seninle gerçekten uyumlu bir hava getiriyor.

Maddi olarak ortak bir kararla kendi tercihin arasında bugün denge kurman gerekebilir; günün ilerleyen saatlerinde gelecek yeni bir seçenek kafandaki soru işaretlerini netleştirebilir, karar vermekten kaçınmak yerine bir tarafı seçmen seni rahatlatacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Teraziler, alışılmış rutinin dışına çıkıp ikisinin de daha önce denemediği bir şey yapma fırsatı bulabilir; bu özgürlük hissi ilişkiye taze bir enerji katacak. Bekar Teraziler ise kendi kalıplarının dışında düşünen biriyle karşılaşabilir; farklı bakış açısı ilk anda şaşırtsa da sohbeti sürdürmek isteyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…