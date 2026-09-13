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Terazi Burcu right-white
14 - 20 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 14 Eylül - 20 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Eylül - 20 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta dışarıdan sakin görünse bile perde arkasında tamamlanması gereken önemli işler olabilir. Güneş–Mars sekstili henüz duyurulmamış bir proje, görüşme veya başvuru için hazırlıkları hızlandırabilir. Cuma günü Merkür burcundayken Satürn karşıtlığı bir ortak, müşteri ya da yöneticiyle yapılacak konuşmayı daha ciddi hale getirebilir. Uygun olmayan koşulları yalnızca ortam bozulmasın diye kabul etmemek önemli olabilir.

Para tarafında hafta ortasında keyif için yapılacak bir harcama bütçeyi beklenenden fazla zorlayabilir. Çok istenen bir şey varsa karar vermeden önce ayın kalan giderlerine de bakmak faydalı olur. Hafta sonu seyahat, eğitim veya etkinlik için ayrılan rakam değişirse daha uygun alternatifler değerlendirilebilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa Merkür–Satürn karşıtlığı uzun süredir ertelenen bir konuşmayı öne çıkarabilir. Karşı taraf daha kesin bir cevap bekleyebilir; sırf huzur bozulmasın diye istenmeyen bir şeye evet demek yerine düşünceyi açıkça belirtmek daha doğru olabilir. Bekarsan çevreden biri ilgisini açık biçimde gösterebilir; başkalarının yorumlarından çok kişisel hissin belirleyici olması daha doğru olur. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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