Sevgili Terazi, bu hafta dışarıdan sakin görünse bile perde arkasında tamamlanması gereken önemli işler olabilir. Güneş–Mars sekstili henüz duyurulmamış bir proje, görüşme veya başvuru için hazırlıkları hızlandırabilir. Cuma günü Merkür burcundayken Satürn karşıtlığı bir ortak, müşteri ya da yöneticiyle yapılacak konuşmayı daha ciddi hale getirebilir. Uygun olmayan koşulları yalnızca ortam bozulmasın diye kabul etmemek önemli olabilir.

Para tarafında hafta ortasında keyif için yapılacak bir harcama bütçeyi beklenenden fazla zorlayabilir. Çok istenen bir şey varsa karar vermeden önce ayın kalan giderlerine de bakmak faydalı olur. Hafta sonu seyahat, eğitim veya etkinlik için ayrılan rakam değişirse daha uygun alternatifler değerlendirilebilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa Merkür–Satürn karşıtlığı uzun süredir ertelenen bir konuşmayı öne çıkarabilir. Karşı taraf daha kesin bir cevap bekleyebilir; sırf huzur bozulmasın diye istenmeyen bir şeye evet demek yerine düşünceyi açıkça belirtmek daha doğru olabilir. Bekarsan çevreden biri ilgisini açık biçimde gösterebilir; başkalarının yorumlarından çok kişisel hissin belirleyici olması daha doğru olur. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…