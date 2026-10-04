Sevgili Terazi, Ay'ın Aslan'da Mars'la kavuşması bugün bir görüşme ya da anlaşma masasında seni daha girişken kılıyor. Sabahki yumuşak açı, karşı tarafın ne istediğini sezgisel olarak anlamana yardımcı oluyor. Öğleden sonra yöneticin Venüs'ün hem retrosu hem de Merkür'le birlikte kurduğu gergin açı, bir kararı ertelemenin daha güvenli olduğunu gösteriyor; imza atmadan önce bir gün beklemek zarar vermez. Akşama doğru Satürn'ün desteğiyle netlik geri geliyor.

Maddi olarak Venüs'ün retrosu ortak bir hesabı ya da paylaşılan bir harcamayı yeniden gündeme getiriyor. Öğleden sonraki gerginlik bir pazarlıkta seni zorlayabilir; acele etmeden koşulları tekrar gözden geçirmek daha sağlıklı. Akşam saatlerinde denge yeniden kuruluyor.

Gelelim aşka. Bir ilişkin varsa Terazi, partnerinle bugün bir denge kurma çabasına girebilirsin; sabahki sezgisel hava bu çabayı kolaylaştırıyor. Öğleden sonra küçük bir kararsızlık ilişkide gerginliğe dönüşebilir. Sosyal bir davette ilgisini çeken biriyle tanışmak, bekarlığını sürdürenler için bugün mümkün; Venüs'ün retrosu eski bir aşkı da yeniden gündeme getirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…