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Terazi Burcu right-white
3 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 3 Ekim Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, kariyerinde bir dönemi kapatma ve yeni hedefler için alan açma zamanı. Ay kariyer alanında son dördün evresindeyken bitirmen gereken bir raporu teslim etmek ya da artık işine yaramayan bir görevi devretmek sana nefes aldırır. Plüton'un Mars'a karşıt duruşu ekip içinde fikirlerin çatışmasına yol açabilir; herkesin sesini duyurabileceği bir ortam kurarsan gerilim yapıcı bir tartışmaya dönüşür.

Maddi olarak para alanında bugün retroya başlayan Venüs aynı zamanda senin yönetici gezegenin, bu yüzden etkisini doğrudan cüzdanında hissedeceksin. Önümüzdeki haftalarda gelirini, harcamalarını ve kendine verdiğin değeri yeniden gözden geçireceksin; bugün yeni bir kredi ya da büyük bir alışveriş kararı vermek yerine bütçeni sadeleştir.

Peki ya aşk? Plüton romantizm alanında Mars'la karşıt açı yaptığı için tutkulu ama gergin bir gün seni bekliyor. Partnerinle arkadaş çevreniz ya da sosyal planlarınız yüzünden bir anlaşmazlık çıkabilir; ikinizin de ihtiyaçlarını gözeten bir orta yol bul. Kimseye söz vermediysen arkadaş grubunda biriyle yaşanan yoğun bir çekim seni şaşırtabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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