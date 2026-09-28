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Terazi Burcu right-white
29 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.09.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 29 Eylül Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş'in kendi burcunda olduğu bu günlerde, Ay'ın da bugün Boğa'dan ayrılmaması sana karar alma konusunda beklenmedik bir netlik kazandırıyor. Maddi olarak ortak bir konuda uzun süredir beklettiğin bir kararı bugün verebilirsin, çünkü hem denge hem kararlılık bir arada. Mars'ın Aslan'daki yürüyüşünü sürdürmesi, genelde ikircikli kaldığın anlarda bugün daha hızlı tavır almanı sağlıyor.

Peki ya aşk? İlişkin olan Teraziler, bugün partnerinle aranızdaki dengeyi yeniden kurmak için küçük bir adım atman yeterli olacak. Bekar Terazi ise bugün karşılaştığı biriyle kurduğu dengeli sohbetin, ilerleyen günlerde nereye evrileceğini merak edecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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