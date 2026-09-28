Sevgili Terazi, Güneş'in kendi burcunda olduğu bu günlerde, Ay'ın da bugün Boğa'dan ayrılmaması sana karar alma konusunda beklenmedik bir netlik kazandırıyor. Maddi olarak ortak bir konuda uzun süredir beklettiğin bir kararı bugün verebilirsin, çünkü hem denge hem kararlılık bir arada. Mars'ın Aslan'daki yürüyüşünü sürdürmesi, genelde ikircikli kaldığın anlarda bugün daha hızlı tavır almanı sağlıyor.

Peki ya aşk? İlişkin olan Teraziler, bugün partnerinle aranızdaki dengeyi yeniden kurmak için küçük bir adım atman yeterli olacak. Bekar Terazi ise bugün karşılaştığı biriyle kurduğu dengeli sohbetin, ilerleyen günlerde nereye evrileceğini merak edecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…