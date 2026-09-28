Sevgili Terazi, Güneş'in kendi burcunda olduğu bu günlerde, Ay'ın Boğa'daki varlığını bugün de sürdürmesi, ilişkindeki dengeyi yeniden kurman için sana beklenmedik bir netlik kazandırıyor. Aslan'da ikinci gününü geçiren Mars, genelde ikircikli kaldığın duygusal kararlarda bugün daha hızlı tavır almanı sağlıyor.

Bekar Terazi ise bugün karşılaştığı biriyle kurduğu dengeli sohbetin ilerleyen günlerde nereye evrileceğini merak ederken, bu merakı biraz daha açık bir ilgiye dönüştürmekten çekinmemeli.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…