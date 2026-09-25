Sevgili Terazi, ilişkinde bugün bir tercih anıyla karşı karşıya kalabilirsin; kendi mevsiminde yaşanan bu karşı burç dolunayı, alışık olduğun denge arayışının ötesinde net bir duruş istiyor. Bu tercihi netleştirirken partnerine karşı dürüst olman, ilişkinize uzun vadede iyi gelecek.

Bekar Teraziler ise bugün neyi gerçekten istediğini kendine sorarken önemli bir şey keşfedebilir; bu netlik, ilerideki tanışıklıklarında ona rehberlik edecek. Önceliklerini netleştirmesi, doğru kişiyi tanımasını kolaylaştıracak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…