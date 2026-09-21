Sevgili Terazi, ilişkisi olan Teraziler ilişkilerde denge kurma yeteneğinin bugün öne çıktığını fark edebilir; Güneş'in Terazi'ye geçeceği kendi mevsiminin eşiğinde küçük bir anlaşmazlığı adil bir uzlaşmayla kapatabilir.

Bekar Teraziler ise karşısındaki kişiyle aralarındaki dengenin ilk günden itibaren rahat bir uyum sinyali verebileceğini görebilir; bu doğal uyumu zorlamadan takip etmesi bugün ona yetecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…