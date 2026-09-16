Sevgili Terazi, bugün Ay'ın Yay burcunda ilerlemesi sizinle uyumlu bir hava yaratıyor. İlişkisi olan Teraziler, partneriyle her zamankinden dürüst, hiçbir şeyi süslemeden konuşabileceği bir an yakalayabilir; bu netlik ilişkinizde uzun süredir askıda kalan bir konuyu da çözüme kavuşturabilir.

Bekar Teraziler için bugün alışılmadık, belki biraz sizi konfor alanınızdan çıkaran bir davete evet demek doğru olacak; farklı bir ortamda karşılaştığınız kişi ilk bakışta tarzınıza uymasa da sohbetin akışı sizi şaşırtabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…