Sevgili Terazi, bugün ilişkinde denge kurma çaban ön planda olabilir; ama her konuda ortak bir orta yol bulmak zorunda değilsin. Bazen kendi tercihini net söylemen, karşındaki için de rahatlatıcı olur. Estetik bir aktivite ya da güzel bir ortamda geçirdiğiniz zaman aranızı yakınlaştırır.

Bekarsan, iki seçenek arasında kalman mümkün; birini seçmek zorunda hissetmeden süreci gözlemlemen sana zaman kazandırır. Kararsızlığın bugün doğal, kendini zorlama. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…