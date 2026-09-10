Sevgili Terazi, Merkür’ün burcundaki konumu bugün iki seçenek arasında denge kurmaya çalışmanı daha da belirgin hale getirebilir; karar vermekten kaçınmak yerine küçük bir adım atman seni rahatlatır. Başak Yeni Ayı biraz geri çekilip düşünmeni isterken iş tarafında adil bir çözüm bulman takdir görebilir.

Parasal olarak Venüs’ün Akrep’teki etkisiyle bir alışverişte kararsız kalabilirsin. Aşk tarafında ise Merkür burcundayken karşındaki senden net bir tavır bekliyor olabilir. Bekarsan, estetik bir ortamda tanıştığın biri ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…