Sevgili Terazi, Ay-Jüpiter kavuşumu bugün sosyal çevren üzerinden iş fırsatı yaratabilir. Eski bir çalışma arkadaşının seni birine önermesi, bir tanıdığının yeni başlayan projeden söz etmesi ya da uzun süredir görmediğin biriyle yeniden bağlantı kurman mümkün. Teklif cazip görünse de senden beklenen işi ve zamanı baştan öğren.

Maddi konularda arkadaşlarla ortak bir plan yerine kişisel bakım ya da stil harcaması öne çıkabilir. Kuaför, bakım uygulaması ya da gardırobunda eksik olduğunu düşündüğün birkaç parça için aynı gün fazla para ayırmamak iyi olabilir; Venüs-Plüton etkisiyle “madem başladım, tamamlayayım” diyerek sınırı aşabilirsin.

Aşk hayatında ilişkin varsa sosyal çevreniz yerine ikinizin baş başa kalacağı bir program daha iyi gelebilir. Son günlerde kalabalık ortamlarda çok vakit geçirdiyseniz sakin bir akşam aranızdaki iletişimi toparlayabilir. Bekarsan bu kez arkadaş çevresinden değil, günlük rutinin dışında bulunduğun bir yerde biriyle tanışabilirsin. Seni daha yakından tanımak isterse hemen reddetme deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…