Sevgili Terazi, sabah ağır gelen bir mesele gün ilerledikçe yerini meraka ve yeni seçeneklere bırakıyor. Ay ufkunu genişleten alana geçtiğinde eğitim, seyahat, başka şehirlerle ya da yabancılarla bağlantılı işler üzerine düşünmek isteyebilirsin. Alıştığın yöntemin dışına çıkmak ilk anda riskli görünse de araştırmak için uygun bir zaman. Venüs burcunda ilerlediği için yeni insanlarla iletişim kurarken daha rahat bir ton yakalayabilirsin.

Seyahat, eğitim ya da başka bir şehirle ilgili bir masraf çıkarsa yalnızca ana ücrete bakmamalısın. Ulaşım, konaklama ya da ek ödemeleri de hesaba katmalısın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, gelecekte birlikte yapmak istediğiniz bir plan üzerine konuşmak ilişkinize farklı bir heyecan verebilir. Bekar bir Terazi burcu isen, ilgini kişinin nereden geldiğinden çok anlattığı fikirler ve dünyaya bakışı çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…