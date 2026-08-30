Sevgili Terazi, Jüpiter arkadaşlık alanından, Satürn ise tam karşı burcundan destek veriyor. Bugün yanında duran insanlarla yalnızca keyifli vakit geçirmek değil, birlikte ciddi bir şey kurmak da mümkün olabilir. İş hayatında ortaklıklar, ekip çalışmaları ya da çevrenden gelecek destek önünü açabilir. Venüs’ün burcundaki etkisini de kullanarak bir fikri karşı tarafa anlatırken hem sıcak hem de ikna edici davranabilirsin.

Maddi konularda çevrenden gelen bir öneri düşündüğünden daha ciddi bir fırsata dönüşebilir. Kabul etmeden önce görev dağılımını, kazancı ve beklentileri açıkça konuşmanda fayda var.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle uzun vadeli bir konuyu konuşmak aranızı sağlamlaştırıyor. Bekar bir Terazi burcu isen, yeni bir tanışma hayatında beklediğinden daha önemli bir yere doğru ilerleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…